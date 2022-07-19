Китайських суддів зобов'язали консультуватись зі штучним інтелектом перед прийняттям рішень

Штучний інтелект сьогодні виконує величезну кількість завдань для людини. У Китаї вирішили піти далі й залучили програму до винесення вироків у судах. Розповідаємо, як це працює і якими будуть наслідки, якщо суддя не прислухається.

Останні місяці можна без промаху назвати початком наступної ери штучного інтелекту в Китаї. Кількість новин про нові способи його застосування зростає дуже швидко. Нещодавно ми писали про те, що Китай перевіряє лояльність членів Комуністичної партії за допомогою алгоритмів машинного навчання, а також застосовує їх для "читання думок", щоб виявити факт перегляду порнографії.

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Штучний інтелект у суді

Систему називають "розумним судом" і, як можна зрозуміти з даних Верховного народного суду в Пекіні, тепер вона підключається до комп'ютера кожного судді в Китаї, беручи участь у винесенні вироків.

Програма автоматично шукає схожі справи, рекомендує закони й постанови, складає проєкти юридичних документів, виправляє у вироках імовірні людські помилки та інше.

Джерело стверджує, що ШІ вже скоротив навантаження на суддів більш ніж на третину і заощадив громадянам Китаю 1,7 мільярда робочих годин з 2019 по 2021 рік. Бюджет при цьому зберіг 300 мільярдів юанів (45 мільярдів доларів). Можна очікувати, що з розширенням використання технології на всю країну, заощаджені суми зростуть у рази.

У технології знайшлися критики: вони побоюються, що судді можуть просто бездумно прислухатися до комп'ютера, щоб уникнути проблем з оскарженням, навіть якщо машина вибиратиме менш відповідний довідковий матеріал або закон для справи.

Зазначається, що у випадку відхилення рекомендацій машини, суддя повинен надати письмове пояснення, після якого послідує перевірка. Алгоритм тепер читає й аналізує майже сто тисяч справ щодня по всій країні, стежачи за ходом кожного на предмет будь-яких натяків на зловживання службовим становищем або корупцію.

Раніше кожен місцевий суд створював і підтримував власну інформаційну систему. Судді рідко ділилися інформацією з іншими судами або Пекіном. Національна система змусила кожну інстанцію перетворити документи в єдиний цифровий формат і підключити базу даних до центрального комп'ютера в Пекіні. Таким чином влада тепер знає про все, що відбувається на місцях. Натомість нові інформаційні портали надали судовій системі прямий доступ до величезної бази, яка ведеться поліцією, прокуратурою і деякими державними органами.

Виконання вердиктів довгий час було проблемою для китайських судів, яким не вистачало кадрів. Зі штучним інтелектом ця проблема зникає: комп'ютер практично миттєво знаходить і конфіскує майно засудженого, виставляючи його на онлайн-аукціон. Він також сумісний з китайською системою соціального рейтингу: визнаному винним у чому-небудь можуть заборонити користуватися літаком, швидкісним поїздом, готелем або іншими послугами.

Джерела заявляють, що нову судову систему розробляли за активної участі китайських технологічних гігантів, що дає занадто багато влади кільком технічним експертам, які писали код, розробляли алгоритми або контролювали базу даних. Професор права Китайського університету політичних наук і права Чжан Лінхан попереджає, що країні потрібно готуватися до "ерозії судової влади технологічними компаніями й капіталом".