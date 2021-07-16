Китайські вчені винайшли гнучкий лід, який можна зав'язати у вузол

Китайські вчені створили гнучкий лід, який можна гнути і зав'язувати вузлами. Найбільше новий матеріал нагадує звичайний дріт. Він так само легко гнеться і скручується без незворотної деформації.

Китайські вчені створили нову форму речовини. Назвали її "еластичним мікроволоконним льодом".

Цікаво Річард Бренсон планує побудувати готель на Місяці

Що відомо про відкриття

Всередині такого матеріалу все ті ж молекули води без домішок – це нова незвичайна форма водяного льоду.

Для отримання гнучкого льоду вчені запустили водяну пару в камеру охолодження, куди був поміщений струмопровідний вольфрамовий стрижень.

При подачі на нього напруги у 2000 Вольт запустився процес електризації і водяна пара почала концентруватися у вигляді окремих волокон.

Далі за допомогою рідкого азоту його різко охолодили до -150 градусів за Цельсієм, щоб стабілізувати стан.

Вийшли тоненькі і досить міцні гнучкі крижані "нитки".

Як і оптоволокно, гнучкий лід пропускає світло і може служити каналом для його передачі. Але не в якості альтернативи у лініях зв'язку, а як центральний елемент детектора забруднення середовища. Частинки сажі та пилу легко прилипають до льоду, тому при проходженні світла в такому забрудненому середовищі з'явиться відхилення, що і стане сигналом.

Демонстрація нового матеріалу: відео