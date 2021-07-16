Китайські вчені створили нову форму речовини. Назвали її "еластичним мікроволоконним льодом".
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Що відомо про відкриття
Всередині такого матеріалу все ті ж молекули води без домішок – це нова незвичайна форма водяного льоду.
- Для отримання гнучкого льоду вчені запустили водяну пару в камеру охолодження, куди був поміщений струмопровідний вольфрамовий стрижень.
- При подачі на нього напруги у 2000 Вольт запустився процес електризації і водяна пара почала концентруватися у вигляді окремих волокон.
- Далі за допомогою рідкого азоту його різко охолодили до -150 градусів за Цельсієм, щоб стабілізувати стан.
- Вийшли тоненькі і досить міцні гнучкі крижані "нитки".
Як і оптоволокно, гнучкий лід пропускає світло і може служити каналом для його передачі. Але не в якості альтернативи у лініях зв'язку, а як центральний елемент детектора забруднення середовища. Частинки сажі та пилу легко прилипають до льоду, тому при проходженні світла в такому забрудненому середовищі з'явиться відхилення, що і стане сигналом.
Демонстрація нового матеріалу: відео