Китайські вчені за допомогою телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope), відомого також як телескоп Го Шоуцзін, на честь китайського астронома XIII століття, і Європейського орбітального телескопа GAIA, відкрили 591 високошвидкісну зірку.

Про це повідомило Китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа". Інформація про відкриття була опублікована в онлайн-версії наукового журналу The Astrophysical Journal Supplement Series.

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Що відомо

Високошвидкісні зірки отримали свою назву через величезну просторову швидкість. Вони можуть навіть подолати гравітаційні обмеження і покинути свою галактику. Серед відкритих зірок 43 можуть в майбутньому вилетіти в міжгалактичний простір.

Як зазначили Лі Іньбі з Державної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук і один з авторів дослідження, з моменту відкриття першої подібної зірки у 2005 році вченими було відкрито понад 550 таких космічних об'єктів. Завдяки новому відкриттю китайських вчених число відомих людству космічних об'єктів цього класу перевищило 1000.

Після аналізу хімічних і кінематичних властивостей 591 високошвидкісної зірки вчені прийшли до висновку, що вони являють собою зірки внутрішнього гало.

Їх низька металічність вказує на те, що основна частина зоряного гало утворилася в результаті злиття і розпаду карликових галактик,

— повідомив учасник дослідницької групи NAOC професор Чжао Ганг.

Високошвидкісні зірки можуть допомогти глибше зрозуміти ряд важливих питань, пов'язаних з галактичною наукою, таких як середовище навколо чорних дір і структура Чумацького Шляху