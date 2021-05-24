Китайські вчені створили власний бездротовий інтерфейс "мозок-комп'ютер"

Поки Ілон Маск працює над власним інтерфейсом "мозок-комп'ютер" у Китаї працюють над власними подібними технологіями, які не потребують хірургічного втручання. Оскільки на поставки Китаю дротових технологій для BCI-інтерфейсів накладені санкції США, вченим з КНР доводиться обходитися без проводів.

Якщо інтерфейси серії Neuralink Ілона Маска вимагають імплантації у мозок електродів, то новітня китайська розробка обходиться компактною змінною накладкою на голову, яка представляє неінвазивну альтернативу для прийому та інтерпретації сигналів мозку.

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Чим особливий нейрочіп китайських вчених

Команда інженерів з Тяньцзіньського університету КНР розробляє оновлену версію свого чіпа Braintalker, що дозволяє набирати текстові команди силою думки. На думку вчених, до надходження технології в комерційне використання залишився деякий час, але вона вже дозволяє зчитувати мозкові сигнали "хорошої якості", і потенційно відповідає вимогам прикладних комерційних розробок.

Та ж група в минулому році створила високошвидкісний нейроінтерфейс, що дозволяє віддавати комп'ютера до 108 команд, що у 3 або 4 рази більше, ніж забезпечують конкурентні системи.

Чому мозкові інтерфейси важливі

Технології інтерфейсів "мозок-комп'ютер" включені у список 14 найважливіших розробок, що входять у контрольний обмежувальний список Бюро промисловості та безпеки США. Технологічна блокада змусила китайських дослідників використовувати альтернативні розробки для власних проєктів.

Як стверджують представники КНР, хоча в країні зберігається відставання у сфері дротових нейроінтерфейсів, неінвазивні рішення КНР забезпечують не тільки зчитування інформації, а й зворотний зв'язок. Так, медичні фахівці з Чжецзянського університету використовують розробки китайських учених для ефективного контролю нападів епілепсії.

Тяньцзіньський університет також співпрацює з центром підготовки тейконавтів для спільного вивчення можливості застосування нейроінтерфейсів і розумних роботів в аерокосмічній сфері. Очікується, що тут чіп Braintalker здатний істотно спростити роботу тейконавтів, особливо у відкритому космосі.