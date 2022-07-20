У Китаї винайшли суперклей, який здатен витримувати рекордні температури

Хіміки з Університету Цінхуа в Пекіні розробили перспективну суміш для поєднання різних предметів за екстремальних температур. Новий клей витримує від -196 до 200 градусів за Цельсієм і може бути використаний повторно.

Вчені вважають, що новий клей буде корисним у важкій промисловості та аерокосмічній галузі, наприклад, для ракет, які стикаються з температурними перепадами. Нова речовина належить до класу супрамолекулярних клеїв.

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Як працює новий клей

Частини суміші спеціально розробляються для самоскладання в міцні зв'язки у процесі затвердіння. Автори повідомили, що один із компонентів є кільцеподібною молекулою, відомою як краун-ефір, а інший – це невеликий білок, що виробляється бактеріями.

Коли описані компоненти вступають у контакт і суміш нагрівається, краун-ефір обертає білок та надійно скріплює будь-які поверхні. У ході серії тестів вчені склеїли дві сталеві пластини разом і виявили, що вони можуть витримати зусилля до 22 мегапаскалів. При цьому клей працював не тільки при кімнатній температурі, але й у будь-якому діапазоні -196 до 200 °C. Він також показав високі характеристики міцності під час роботи з іншими матеріалами і не розпався навіть під водою.

Команда пояснила успіх сильними надмолекулярними взаємодіями – міцний зв'язок витісняє воду з білка. Це означає, що з пониженні температури кристали льоду що неспроможні утворитися і розколоти матеріал, як часто буває коїться з іншими клеями. Додатковий бонус нової технології полягає у її багаторазовості. Блокуючі компоненти клею можуть бути демонтовані та перероблені, після чого оновлена ​​суміш може скріпити нові матеріали з тією самою міцністю.

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Автори додали, що цей супрамолекулярний клей буде особливо корисним у сценаріях, коли тверді об'єкти стикаються з різкими температурними коливаннями. З ним простіше обслуговуватиме промислові підприємства, які використовують метали, а також ремонтуватимуть космічні кораблі та ракети на земній або місячній орбіті.