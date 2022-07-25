Китайські вчені створили лазер, який може писати слова в повітрі
Джерело:Futurism
В Об'єднаній лабораторії Хунтуо, що в місті Ухань, винайшли своєрідну лазерну ручку. Вона може формувати текст у повітрі й стала б чудовим доповненням до технології голограми, якби така існувала.
За інформацією китайського видання South China Morning Post, "ручка" використовує ультракороткі лазерні імпульси для видалення електронів з частинок повітря та перетворення їх у світловипромінюючу плазму. Процес відбувається з достатньою точністю, щоб формувати слова в повітрі.
Цікаво Велика Британія тестує потужну й дуже точну лазерну зброю: де її застосують
Що відомо про диво-пристрій
Вчені повністю не пояснили, як працює весь процес, але кажуть, що використовували 3D-сканування для упорядкування пікселів і формування китайських ієрогліфів.
За допомогою абсолютно нового пристрою ми можемо малювати в повітрі, не використовуючи папір і чорнило,
– коментує провідний науковий співробітник лабораторії Цао Сяндун в інтерв'ю державній газеті Science and Technology Daily.
- "Ручка" працює з неймовірно короткими лазерними спалахами, еквівалентними лише кільком квадрильйонним часткам секунди.
- Водночас її вихідна потужність "майже незбагненна". SCMP пише, що потужність лазерної установки може досягати мільйона мегаватів, що недалеко від загального обсягу енергії, яку можуть генерувати цілі Сполучені Штати.
- Однак, оскільки імпульси дуже короткі, пристрій не споживає великої кількості енергії, що робить його, за словами вчених, відносно безпечним у використанні.
Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо
Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо
Малюнок, який у підсумку формує машина, видно з усіх боків, а значить, за допомогою лазера можна створювати 3D-зображення, до яких можна торкнутися.
Команда сподівається, що "ручка" коли-небудь зможе використовуватись у квантових обчисленнях, візуалізації мозку та інших передових технологіях.