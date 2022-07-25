За інформацією китайського видання South China Morning Post, "ручка" використовує ультракороткі лазерні імпульси для видалення електронів з частинок повітря та перетворення їх у світловипромінюючу плазму. Процес відбувається з достатньою точністю, щоб формувати слова в повітрі.

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Що відомо про диво-пристрій

Вчені повністю не пояснили, як працює весь процес, але кажуть, що використовували 3D-сканування для упорядкування пікселів і формування китайських ієрогліфів.

За допомогою абсолютно нового пристрою ми можемо малювати в повітрі, не використовуючи папір і чорнило,

– коментує провідний науковий співробітник лабораторії Цао Сяндун в інтерв'ю державній газеті Science and Technology Daily.

"Ручка" працює з неймовірно короткими лазерними спалахами, еквівалентними лише кільком квадрильйонним часткам секунди.

Водночас її вихідна потужність "майже незбагненна". SCMP пише, що потужність лазерної установки може досягати мільйона мегаватів, що недалеко від загального обсягу енергії, яку можуть генерувати цілі Сполучені Штати.

Однак, оскільки імпульси дуже короткі, пристрій не споживає великої кількості енергії, що робить його, за словами вчених, відносно безпечним у використанні.



Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо



Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо

Малюнок, який у підсумку формує машина, видно з усіх боків, а значить, за допомогою лазера можна створювати 3D-зображення, до яких можна торкнутися.

Команда сподівається, що "ручка" коли-небудь зможе використовуватись у квантових обчисленнях, візуалізації мозку та інших передових технологіях.