За інформацією китайського видання South China Morning Post, "ручка" використовує ультракороткі лазерні імпульси для видалення електронів з частинок повітря та перетворення їх у світловипромінюючу плазму. Процес відбувається з достатньою точністю, щоб формувати слова в повітрі.

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Що відомо про диво-пристрій

Вчені повністю не пояснили, як працює весь процес, але кажуть, що використовували 3D-сканування для упорядкування пікселів і формування китайських ієрогліфів.

За допомогою абсолютно нового пристрою ми можемо малювати в повітрі, не використовуючи папір і чорнило,
– коментує провідний науковий співробітник лабораторії Цао Сяндун в інтерв'ю державній газеті Science and Technology Daily.

  • "Ручка" працює з неймовірно короткими лазерними спалахами, еквівалентними лише кільком квадрильйонним часткам секунди.
  • Водночас її вихідна потужність "майже незбагненна". SCMP пише, що потужність лазерної установки може досягати мільйона мегаватів, що недалеко від загального обсягу енергії, яку можуть генерувати цілі Сполучені Штати.
  • Однак, оскільки імпульси дуже короткі, пристрій не споживає великої кількості енергії, що робить його, за словами вчених, відносно безпечним у використанні.

Лазерна
Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо

Лазерна
Лазерна "ручка", що може писати в повітрі / Фото лабораторії Хунтуо

Малюнок, який у підсумку формує машина, видно з усіх боків, а значить, за допомогою лазера можна створювати 3D-зображення, до яких можна торкнутися.

Команда сподівається, що "ручка" коли-небудь зможе використовуватись у квантових обчисленнях, візуалізації мозку та інших передових технологіях.