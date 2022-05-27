Над завданням працюють дослідники, пов'язані з оборонною промисловістю країни. Вони вивчають способи виведення з ладу або навіть повного знищення супутників, якщо вони коли-небудь стануть загрозою національній безпеці Китаю.

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Знищити незнищенне

Вважається, що мережа Starlink є незнищенною. Станом на кінець квітня 2022 року на орбіті Землі перебувало 2439 супутників, а загалом планується запустити не менше 12 000 одиниць. Вони перебуватимуть довкола всієї планети і навіть якщо одна країна якимось неймовірним чином зможе знищити усі апарати над своєю територією, то залишаться ще тисячі. Швидко здолати їх усі точно не вдасться, якщо й вдасться взагалі, враховуючи їхню здатність маневрувати. Тому перед китайськими вченими поставили завдання знайти абсолютно нові підходи, розробити нову зброю, якої досі не було.

Що цікаво, написало про це першим саме китайське видання South China Morning Post. Воно своєю чергою посилається на китайський рецензований журнал Modern Defense Technology, у якому дослідники виклали свої рекомендації.

З цього можна зробити два висновки:

По-перше, влада країни все частіше розглядає орбітальну інфраструктуру SpaceX як загрозу національній безпеці.

По-друге, вона не приховує роботу над новою зброєю.

На думку китайських дослідників, іонні двигуни Starlink "можуть забезпечити достатню потужність, щоб перейти в наступ і збити китайські цілі з орбіти". Ось чому, стверджують вони, Китаю необхідно розробити технології, здатні перехоплювати сигнали кожного з цих супутників.

Ілон Маск не переймається

Раніше ми писали, що Ілон Маск не виключає можливості нападу на супутники Starlink. Коментуючи питання видання Insider про можливі агресивні дії з боку Росії, він сказав: "Сподіваюся, що нам не доведеться піддавати це випробуванню, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони можуть запускати протисупутникові ракети".

Однак навряд чи цього разу мова йтиме про ракети. Як пише джерело, Китай працює над кількома різними протисупутниковими технологіями, включаючи лазери та перешкоди зв'язку. Точніших даних наразі немає.