Китайські вчені кажуть, що створили пристрій читання думок, здатний виявити перегляд порнографії

Китайська дослідницька група стверджує, що створила "пристрій для читання думок". Він начебто виявляє факт перегляду порнографії, яка в країні суворо заборонена.

Судячи з даних, які наразі доступні, технологія побудована на основі штучного інтелекту. Вона "подає сигнал тривоги" і покликана полегшити контроль за незаконним вмістом у Китаї.

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Що відомо про пристрій

Видання зазначає, що розробку може використати місцева поліція для забезпечення дотримання суворих законів про цензурування непристойних фото- та відеоматеріалів.

У ході випробувань дослідники з Пекіна показали тестовій групі чоловіків серію зображень, заборонених у Китаї, а потім відправили показники їхніх мозкових хвиль на аналіз до програми штучного інтелекту.

Кожного разу, коли на екрані з'являлося відверте зображення, пристрій включав "сигнал тривоги".

Імовірно, машина зчитує реакцію ділянок мозку на контент певної спрямованості. Наприклад, зображення, які людині приємні, будуть "відгукуватися" у так званому Центрі задоволення.

Аналогічним чином відіб'ється й перегляд неприємного контенту, відображаючись в інших зонах мозку.

– це загальний термін, який об'єднує декілька структур мозку, стимулювання яких призводить до почуття насолоди.

Якщо це так, то пристрій має дуже сумнівну користь, адже впливати на Центр задоволення може не тільки порнографія, а й будь-який інший приємний людині контент – споглядання улюбленої їжі, наприклад. Як саме пропонується відрізняти порнографію від інших матеріалів, не кажуть. Крім того, незрозуміло, як поліція зможе використати технологію, щоб довести факт споживання забороненого матеріалу, якщо штучному інтелекту потрібно "згодувати" показники мозкових хвиль, актуальні саме на момент перегляду.

Розробники опублікували результати своїх досліджень в журналі Journal of Electronic Measurement and Instrumentation. Там розробку назвали як прототип пристрою "для виявлення поганої інформації". Не виключено, що це лише частина пропаганди, спрямованої на залякування китайських громадян. Вони будуть думати, що їхні дії можна легко розпізнати й таким чином відмовляться від перегляду порнографії.