Китайські техногіганти обмежили постачання техніки в Росію, але не можуть припинити повністю

Видання Financial Times з посиланням на власні джерела в Xiaomi, Oppo та Huawei, повідомляє, що компанії скоротили постачання смартфонів до Росії вдвічі. Однак не можуть припинити їх повністю.

Компанії не можуть відкрито оголосити про зупинення продажів із політичних причин, вважає один із колишніх менеджерів Huawei. Річ у тім, що китайська влада негласно підтримує Росію і це може привернути зайву увагу.

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Що відомо

Скорочення поставок Xiaomi, Oppo та Huawei почалося після повторного вторгнення Росії на територію України.

Однак пов'язують це не з бажанням компаній приєднатися до санкцій проти агресора, а з обвалом рубля і наслідком західних санкцій для економіки.

Курс рубля до долара впав на 35 відсотків. Це змушує піднімати ціни, а з огляду на падіння платоспроможності громадян "запорєбріка", виробникам це зробити важко – ніхто не купить.

Тепер ризиковано працювати в Росії,

– цитує Financial Times одного з колишніх керівників Huawei.

Разом з тим відкрито оголошувати про зупинення продажів у Росії, як це зробили Apple та Samsung, політично небезпечно, впевнені в Xiaomi, натякаючи на підтримку Москви Пекіном. Через те, що Huawei публічно не засудила політику Росії, два британські директори її підрозділу вийшли з ради директорів, пише видання.

Китайські виробники до 24 лютого, коли Росія почала військове вторгнення, складали близько 60% російського ринку смартфонів. Компанії розраховують на ринок окупанта, плануючи свій подальший розвиток за кордоном. Двостороння торгівля перевищила 146 мільярдів доларів за останні 12 місяців. Однак різке падіння курсу рубля ускладнило цю співпрацю. "Ви повинні кожен день встановлювати нову вартість, щоб уникнути збитків", – заявив Айван Лам, Гонконгський аналітик консалтингової компанії Counterpoint Analysis, і додає, що багато російських дистрибуторів смартфонів перестали розміщувати нові замовлення у китайських виробників.