Китайські космонавти вперше здійснили вихід у відкритий космос на новій станції

Китайська космічна станція прийняла свій перший екіпаж 17 червня 2021 року. З того часу тайконавти облаштовувалися, готували станцію до повноцінної роботи та готувалися до першого виходу у відкритий космос.

Стало відомо, що 4 липня 2021 стався перший тандемний вихід у відкритий космос китайських космонавтів на космічній станції Tiangong. Тайконавти пропрацювали в космосі 7 годин після чого успішно повернулися на борт. Будівництво Tiangong є важливим кроком в амбітній космічній програмі Піднебесної.

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Підготовка до позакорабельної діяльності / Фото Phys.org

Деталі виходу космонавтів у відкритий космос

Вихід здійснили космонавти Лю Бомінг та Тан Хонгбо. Командир місії Ні Хайшен залишився на борту станції й забезпечував підтримку та координацію дій. Завданням тайконавтів полягало у тому, щоб встановити панорамну камеру та випробувати роботизований маніпулятор станції, який буде використовуватися для переміщення майбутніх модулів навколо станції. Космонавти провели монтажні роботи з маніпулятором, готуючи його до майбутніх завдань.

Цей вихід у відкритий космос став першим із двох запланованих для цього екіпажу. Також він став першим виходом тайконавтів у космос з 2008 року.

Піднебесна планує близько 11 запусків до станції до кінця 2022 року. Три з них мають стати пілотованими. Tiangong буде розширюватися, щоб стати повноцінним бастіоном людства на низькій навколоземній орбіті.