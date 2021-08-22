Китайська космічна станція (ККС) перебуває на орбіті з 29 квітня 2021 року. 17 червня 2021 року на станцію прибув перший екіпаж із трьох тайконавтів. Їхня задача полягає у тому, щоб підготувати "Тянгун" до повноцінної експлуатації. Уже 4 липня два космонавти здійснили вихід за межі станції, щоб провести ряд робіт у відкритому космосі. 20 серпня 2021 року космонавти вдруге вийшли в космос, щоб модернізувати роботизовану руку.

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Китайський космонавт працює у відкритому космосі в тіні Землі / Фото China News Service

Робота у відкритому космосі

Вихід у відкритий космос транслювався по телебаченню. Роботу за межами станції проводили космонавти Лю Бомінг та командир екіпажу Ні Хайшен.

Космонавт Тан Хунгбо залишився на борту ККС та здійснював координацію робіт, підтримку та зв'язок із Землею. Під час першого виходу 17 червня на борту залишався Ні Хайшен.

Як й під час першого виходу у відкритий космос, чоловіки працювали з рукою-маніпулятором. Цього разу на маніпулятор встановили спеціальний пристрій, до якого космонавт може закріпитися ногами. Також був встановлений верстак для роботи у космосі.

Також тайконавти налаштували панорамну камеру, яка розташована на станції та "працювали з тепловізором".

Очікується, що Китайська космічна станція "Тянгун" буде перебувати на орбіті 10 – 15 років. Для Піднебесної це вимушений крок, адже шлях на МКС для Китаю закритий через політичну напруженість із США та іншими країнами.

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