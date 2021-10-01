Китайські археологи знайшли людські рештки віком у 32 тисячі років
Джерело:Сіньхуа
У китайській провінції Хенань група археологій дослідила скам'янілі фрагменти людських черепів. Вік однієї зі знахідок близько 32 тисяч років.
Розкопками займався археолог Чжао Цинпо з Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань спільно з китайськими вченими. В тій же області досліджень виявили велику кількість залишків древньої фауни і знарядь праці.
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Що відомо про знахідку
- Печера, у якій знайшли рештки, має розміри 9×3×3,9 метра.
- Дослідникам вдалося виявити скам'янілі фрагменти людських черепів.
- Вік цих знахідок визначали за допомогою датування по ізотопах урану.
- Так, одній зі знахідок близько 12 тисяч років, а інший — близько 32 тисяч років.
- Це робить її найдавнішою знахідкою останків Homo sapiens у провінції.
Печери, у яких проводили розкопки / Фото Сіньхуа
Серед виявлених артефактів є також людські зуби, тисячі фрагментів кісток коней, кіз, ведмедів, оленів, кабанів і вовків. Вік цих матеріалів оцінюється в 30 – 40 тисяч років. Кам'яні артефакти з цієї стоянки представлені відщепами та скреблами.
Нові знахідки мають велике значення для вивчення походження та розвитку сучасної людини в Китаї,
– сказав Лю Хайванг, президент Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань.
Кам'яні знаряддя та останки тварин / Фото Сіньхуа
Варто зазначити, що відкриття китайських учених нерідко піддаються критиці. Адже їх неодноразово ловили на брехні та зістарюванні знахідок. Наприклад, якось палеонтологи з Китаю видавали зуб оленя за людські останки.На сьогоднішній день найдавнішими знахідками Homo sapiens на території Китаю є кістки з печери Тяньянь, розташованої поруч з Пекіном, а також 47 людських зубів віком не менше 80 тисяч років.