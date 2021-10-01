Китайські археологи знайшли людські рештки віком у 32 тисячі років

У китайській провінції Хенань група археологій дослідила скам'янілі фрагменти людських черепів. Вік однієї зі знахідок близько 32 тисяч років.

Розкопками займався археолог Чжао Цинпо з Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань спільно з китайськими вченими. В тій же області досліджень виявили велику кількість залишків древньої фауни і знарядь праці.

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Що відомо про знахідку

Печера, у якій знайшли рештки, має розміри 9×3×3,9 метра.

Дослідникам вдалося виявити скам'янілі фрагменти людських черепів.

Вік цих знахідок визначали за допомогою датування по ізотопах урану.

Так, одній зі знахідок близько 12 тисяч років, а інший — близько 32 тисяч років.

Це робить її найдавнішою знахідкою останків Homo sapiens у провінції.



Печери, у яких проводили розкопки / Фото Сіньхуа

Серед виявлених артефактів є також людські зуби, тисячі фрагментів кісток коней, кіз, ведмедів, оленів, кабанів і вовків. Вік цих матеріалів оцінюється в 30 – 40 тисяч років. Кам'яні артефакти з цієї стоянки представлені відщепами та скреблами.

Нові знахідки мають велике значення для вивчення походження та розвитку сучасної людини в Китаї,

– сказав Лю Хайванг, президент Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань.

Кам'яні знаряддя та останки тварин / Фото Сіньхуа

Варто зазначити, що відкриття китайських учених нерідко піддаються критиці. Адже їх неодноразово ловили на брехні та зістарюванні знахідок. Наприклад, якось палеонтологи з Китаю видавали зуб оленя за людські останки.

На сьогоднішній день найдавнішими знахідками Homo sapiens на території Китаю є кістки з печери Тяньянь, розташованої поруч з Пекіном, а також 47 людських зубів віком не менше 80 тисяч років.