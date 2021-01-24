Китайські аеротаксі продемонструють свої можливості у небі європейських міст

Компанія EHang приєднується до європейського проєкту AMU-LED з популяризації безпілотного міського повітряного транспорту. У рамках проєкту 17 компаній цієї галузі проведуть безліч демонстраційних польотів у багатьох європейських містах.
Проєкт ЄС AMU-LED розшифровується як "Міська авіамобільність – велика експериментальна демонстрація". Польоти в рамках проєкту почнуться вже у січні і триватимуть до кінця 2022 року. Всього за проєктом AMU-LED передбачено налітати 100 годин протягом двох років. З великих учасників заявлені компанії Airbus і Boeing, на тлі яких EHang виглядає малопомітним стартапом, хоча апарати цього "китайця" вже провели понад 10 тисяч польотів без аварій.
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У ході демонстрацій компанії з усього світу покажуть варіанти використання автономних повітряних транспортних засобів для пасажирських і вантажних перевезень, для доставки товарів і медичного обладнання, для перевірки інфраструктури, здійснення поліцейського нагляду і підтримки служб екстреної допомоги. Компанія EHang в рамках цієї ініціативи проведе у 2022 році польоти двомісного аеротаксі EH216 у трьох країнах: Іспанії, Великобританії і Нідерландах.
За допомогою програми AMU-LED компанія EHang має намір розширити взаємодію з європейськими регулюючими органами, включаючи EASA (Європейське агентство з авіаційної безпеки) і EUROCONTROL. Ці спільні зусилля повинні прокласти шлях до формулювання відповідних політик і стандартів міської аеромобільних та сприяти впровадженню в Європі нового виду транспорту.
Ehang продемонструє можливості свого повітряного транспорту
До теперішнього моменту EHang досягла кількох етапів у підкоренні Європи. У 2020 році компанія досягла значних успіхів у сфері регулювання, отримавши дозвіл на польоти для EH216 від органів цивільної авіації Норвегії та Австрії. Тепер вона розширила свою ініціативу UAM Pilot City Initiative до трьох міст в Австрії та Іспанії і встановила стратегічні партнерські відносини з FACC, провідною австрійською аерокосмічною компанією, і Vodafone, одним з найбільших у світі постачальників телекомунікаційних та технологічних послуг.