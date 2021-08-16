Китайська влада змусила Xiaomi відмовитись від функції Mi Mix 4, яку компанія раніше анонсувала

Під час презентації нового смартфона Mi Mix 4 компанія Xiaomi значну увагу приділила одній з функцій. Проте всього через три дні стало відомо, що китайська влада попросила її видалити.

Мова йде про можливість пошуку пристрою навіть за умови відсутності у ньому фізичної SIM-карти. Працює технологія на основі eSIM і, як виявилось, не має дозволу на її впровадження.

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Що відомо

Як стало відомо джерелу, функція пошуку "не відповідає національним нормам Китаю".

Xiaomi вже зробила офіційну заяву з цього приводу в соцмережі Weibo, де розповіла, що технологія не була схвалена для застосування в продуктах для мобільних телефонів.

Дозволу на її впровадження від регулятора Xiaomi не отримувала.

Компанія вибачилася перед користувачами за видалення режиму захисту від втрати після того як поспішила активно її розрекламувати.

Останнім часом китайський уряд стає все більш суворим щодо технологічного сектору країни. Він зростає шаленими темпами, тому влада намагається чинити впливати на нього за допомогою антимонопольних заходів та різних додаткових правил.

Нагадаємо, Mi Mix 4 представили 10 серпня. Новинка отримала схвальні відгуки і була розкуплена за лічені хвилини. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 888 Plus. Він отримав основну 108-меапіксельну камеру і фронтальну, сховану під екраном.