Китайська влада заманює перекладачів у "цифрове шпигунство", – Financial Times

Financial Times опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Китай заманює випускників перекладацьких факультетів, які шукають роботу, до шпигунства на користь країни. З них формують групи для нападу на дослідницькі інститути.

Громадян, які не так давно ще були студентами, набирають у хакерську групу APT40, відому своїми нападами на біомедичні, робототехнічні та морські дослідницькі інститути. Вони повинні були займатися шпигунством і перекладом вкрадених документів.

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Шпигуни-перекладачі

Видання знайшло і зв'язалося зі 140 потенційними кандидатами на вербування, які вивчали англійську мову в державних університетах Хайнаня, Сичуані і Сіаня. Вони відгукнулися на оголошення про прийом на роботу в компанію Hainan Xiandun, розташовану на острові Хайнань.

Журналістам вдалося дізнатися, що процес найму був дивним із самого початку. Наприклад, тестове завдання пропонувало перекласти конфіденційні документи, отримані з урядових установ США , а також інструкції для дослідників в Університеті Джона Хопкінса.

, а також інструкції для дослідників в Університеті Джона Хопкінса. У підсумку журналісти з'ясували, що компанія Hainan Xiandun фігурує як прикриття для китайської хакерської групи APT40 . Західні спецслужби раніше звинуватили APT40 у проникненні в урядові установи, компанії та університети США, Канади, Європи та Близького Сходу за наказом Міністерства державної безпеки Китаю.

. Західні спецслужби раніше звинуватили APT40 у проникненні в урядові установи, компанії та університети США, Канади, Європи та Близького Сходу за наказом Міністерства державної безпеки Китаю. ФБР намагалося перешкодити діяльності Hainan Xiandun. У липні 2021 року пред'явили звинувачення трьом співробітникам держбезпеки в провінції Хайнань за їх імовірну роль у створенні компанії-прикриття для підтримуваного державою шпигунства. Ще одна особа, як вважають, є хакером, який допомагав контролювати співробітників Hainan Xiandun.

Зазначається, що оголошення про вакансії від компанії були розміщені на сайтах університетів для перекладачів без подальшого пояснення характеру роботи. Судячи з усього, Hainan Xiandun має тісні стосунки з хайнаньським університетом: фірма зареєстрована на першому поверсі університетської бібліотеки, де розташовувався студентський комп'ютерний клас. Тому ФБР звинуватило університет у сприянні вербуванню хакерів.