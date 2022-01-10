На фото видно корпус зонда, вкритий золотою теплоізоляцією, сріблясту антену, сонячні батареї, а також північну полярну область Марса. Після того, як камера зробила знімки, вона передала їх на зонд, після чого завершила свою роботу.

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Зонд "Тяньвень-1" на тлі Марсу / Фото CNSA

Варто зазначити, що особливістю зонда "Тяньвень-1" є низка інструментів, які здатні відокремлюватися та працювати автономно. Одним з таких інструментів є і камера, яка зробила селфі.

Усього подібних вторинних корисних навантажень було три – дві для орбітального апарату та одне для ровера.

Місія "Тяньвень-1"

"Тяньвень-1" стартувала влітку 2020 року, ставши першим проєктом Китаю з дослідження Марса автоматичними апаратами. Місія включає орбітальний апарат і посадкову платформу з марсоходом "Чжужун", який висадився в рівнині Утопія у травні 2021 року і проїхав в загальній кількості вже понад 1400 метрів поверхнею Червоної планети.