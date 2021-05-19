Новою ціллю станції стала точка Лагранжа L1 у системі Сонце-Земля. Перебуваючи там, автоматична міжпланетна станція Chang'e 5 проводить тестування своїх систем для подальшої можливої подорожі космічним простором. Фотографі, які надіслав апарата – доволі моторошні.

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Що таке точка Лагранжа L1? Точка Лагранжа – це точка у системі з двох масивних тіл, перебуваючи в якій тіло з малою масою (супутник) буде нерухоме відносно цих двох тіл. Таких точок є п'ять. L1 у системі Сонце-Земля розташована за 1,5 мільйона кілометрів від Землі в напрямку до Сонця.



Земля та Місяць / Фото CNSA/CLEP

Оскільки фотоапаратура на борту станції не розрахована на якісну зйомку, то і розширення фотографій залишає бажати кращого.



Сонце в об'єктиві Chang'e 5 / Фото CNSA/CLEP

Куди далі попрямує автоматична міжпланетна станція – невідомо. Можливо так і залишиться "висіти" у точці Лагранжа.



Сонячна панель Chang'e 5 / Фото CNSA/CLEP