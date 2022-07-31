Китайська ракета впала на Землю над Індійським океаном: вражаюче відео

Падіння китайської ракети Long March 5B на планету було очікуваною подією, про яку попереджали вчені після її запуску. Після того, як ракета вивела на орбіту лабораторний модуль "Веньтянь" для китайської орбітальної станції, вона увійшла у щільні шари атмосфери над Індійським океаном де згоріла.

Китайське космічне агентство у соціальній мережі WeChat повідомило, що подія сталася в неділю, о 00:55 за пекінським часом (19:55 у суботу за Києвом). Агентство уточнило, що окремі уламки ступеня, що залишилися після згоряння в атмосфері, впали в районі Філіппін в акваторії моря Сулу з координатами 119 градусів східної довготи та 9,1 градуса північної широти.

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Відео демонструє процес згорання уламків китайської ракети у атмосфері нашої планети.

У NASA наголосили, що Китай не надавав жодних даних щодо можливої траєкторію падіння уламків. Американське відомство вже вкотре закликало країну відповідально ставитися до безпеки людей на Землі (Китай постійно нехтує безпекою людей під час запусків власних ракет).

Побоювання не справдилися

За оцінками експертів центру Center for Orbital and Reentry Debris Studies (CORDS) компанії Aerospace Corporation, що спеціалізується на стеженні за космічним сміттям, вага уламків ступеня CZ-5B могла становити від 5 до 9 т (від 20% до 40% ваги ступеня).

Побоювання експертів, фахівців та ЗМІ з приводу того, що при падінні на Землю уламки CZ-5B можуть завдати шкоди людям та об'єктам, на щастя, не справдилися. Водночас це ніяк не заперечує безвідповідальної поведінки Китаю, який відверто чхав на безпеку інших країн.

Так, минулий запуск також закінчився неконтрольованим падінням ракети в Індійський океан, неподалік Мальдів. Тоді, на щастя, теж обійшлося без жертв. А от 20 травня 2020 року уламки вже другої ракети впали в Африці та зруйнували кілька будинків місцевих мешканців.

Важливо зауважити, що під час падіння ракети Long March 5B на Землю далеко не усі її частини згоряють у атмосфері.

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Нагадаємо, що запуск ракети CZ-5B відбувся 24 липня. З її допомогою був доставлений на орбіту модуль космічної станції "Веньтянь" вагою 20 т і довжиною 18 м, який був успішно зістикований з основним модулем "Тяньхе", що вже перебуває на орбіті. Будівництво Китайської орбітальної станції продовжується.



Схема Китайської орбітальної станції / Фото 24 каналу