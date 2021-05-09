Китайська ракета впала на Землю: відоме місце

Китайська ракета-носій Long March-5B Y2 впала на Землю. Про це повідомило Китайське державне космічне управління. Не вся ступінь згоріла в атмосфері. Деякі уламки впали неподалік заселених місць.
Уламки, які не згоріли у щільних прошарках атмосфери, впали в Індійському океані неподалік від Мальдівських островів. Про це повідомило китайське видання China.org з посиланням на Китайське державне космічне управління (CNSA).
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Місце падіння китайської ракети / Скриншот із сервісу Google Maps
Переважна більшість пристрою згоріла під час входу в атмосферу, а решта уламків упали в морський район з центром на 2,65 градуса північної широти та 72,47 градуса східної довготи,
– написали в China.org
Уламки такої самої ракети-носія Long March-5B 12 травня 2020 року впали в населених районах Кот-д'Івуару – в районі міста Бокандо.
Що відомо про падіння китайської ракети
- Ракета-носій Long March-5B Y2 29 квітня 2021 року вивела на орбіту перший модуль китайської національної орбітальної станції Tianhe.
- Ракета Long March-5B Y2 вийшла на початкову орбіту 267 на 156 кілометрів. Орбіта небередбачувано знижувалась через постійне гальмування об атмосферу.
- При запуску станції Tianhe була використана рідкісна схема запуску "півтора ступеня" – роль першого ступеню ракети виконали бокові прискорювачі, які потім відділилися. А центральний найбільший ступінь вивів станцію на орбіту. Як правило, перші центральні ступені ракет-носіїв не набирають першої космічної швидкості та згорають в атмосфері, не вийшовши на орбіту. Вивід на орбіту забезпечує друга або третя ступінь ракети, що дозволяє в майбутньому контролювати їх падіння.