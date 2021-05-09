Китайська ракета впала на Землю: відоме місце

Китайська ракета-носій Long March-5B Y2 впала на Землю. Про це повідомило Китайське державне космічне управління. Не вся ступінь згоріла в атмосфері. Деякі уламки впали неподалік заселених місць.

Уламки, які не згоріли у щільних прошарках атмосфери, впали в Індійському океані неподалік від Мальдівських островів. Про це повідомило китайське видання China.org з посиланням на Китайське державне космічне управління (CNSA).

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