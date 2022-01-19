Китайська приватна космічна компанія готується випробувати нову ракету

Здається, США задали глобальний тренд на комерціалізацію космічного простору. Він, цей тренд, дістався навіть Китаю й там виникли приватні космічні компанії, які намагаються зайняти своє місце під Сонцем.

Китайська приватна космічна компанія Landspace поки не славиться частими запусками корисного вантажу на орбіту. Проте спеціалісти компанії впевнено йдуть до цієї мети. Їхня ракета-носій Zhuque-1 поки літала лише один раз й він був не дуже вдалим, адже третій ступінь відпрацював погано й не вивів супутник на орбіту. Але Landspace працює вже над Zhuque-2 й готується до першого пуску нового носія.

Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung



Ракета-носій компанії Landspace Zhuque-2 / Фото Landspace

Що відомо про Zhuque-2

Враховуючи фотографії, зроблені супутниками Planet, роботи над спорудженням стартового майданчика для Zhuque-2 тривають. Також, як відмічають у Space News, зринали відповідні повідомлення й у соціальних мережах. Тому є привід вважати, що ніяких затримок не повинно бути й у 2022 році цілком може відбутися перший випробувальний запуск нової ракети Landspace.

Zhuque-2 буде мати два ступені й використовувати рідкий метан як палив. Рідкий кисень виконуватиме роль окислювача.

Загальна висота ракети – 49,5 метра.

Діаметр обох ступенів – 3,35 метра.

Злітна маса – 216 тонн.

На низьку навколоземну орбіту, висотою 200 кілометрів, Zhuque-2 зможе вивести корисний вантаж, масою 6 тонн.

На сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 500 кілометрів, носій зможе вивести 4 тонни корисного вантажу.

На сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 1 100 кілометрів, ракета доставить 2,2 тонни вантажу.

Є інформація, що носій Zhuque-2 планують зробити багаторазовим, але перші запуски будуть відбуватися в одноразовому варіанті. Можливість багаторазовості носіїв першочергово забезпечується двигунами Tianque-12, які матимуть перемінну тягу.