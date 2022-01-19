Китайська приватна космічна компанія Landspace поки не славиться частими запусками корисного вантажу на орбіту. Проте спеціалісти компанії впевнено йдуть до цієї мети. Їхня ракета-носій Zhuque-1 поки літала лише один раз й він був не дуже вдалим, адже третій ступінь відпрацював погано й не вивів супутник на орбіту. Але Landspace працює вже над Zhuque-2 й готується до першого пуску нового носія.

Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung



Ракета-носій компанії Landspace Zhuque-2 / Фото Landspace

Що відомо про Zhuque-2

Враховуючи фотографії, зроблені супутниками Planet, роботи над спорудженням стартового майданчика для Zhuque-2 тривають. Також, як відмічають у Space News, зринали відповідні повідомлення й у соціальних мережах. Тому є привід вважати, що ніяких затримок не повинно бути й у 2022 році цілком може відбутися перший випробувальний запуск нової ракети Landspace.

Zhuque-2 буде мати два ступені й використовувати рідкий метан як палив. Рідкий кисень виконуватиме роль окислювача.

Загальна висота ракети – 49,5 метра.

Діаметр обох ступенів – 3,35 метра.

Злітна маса – 216 тонн.

На низьку навколоземну орбіту, висотою 200 кілометрів, Zhuque-2 зможе вивести корисний вантаж, масою 6 тонн.

На сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 500 кілометрів, носій зможе вивести 4 тонни корисного вантажу.

На сонячно-синхронну орбіту, висотою близько 1 100 кілометрів, ракета доставить 2,2 тонни вантажу.

Є інформація, що носій Zhuque-2 планують зробити багаторазовим, але перші запуски будуть відбуватися в одноразовому варіанті. Можливість багаторазовості носіїв першочергово забезпечується двигунами Tianque-12, які матимуть перемінну тягу.