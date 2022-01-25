Китайська компанія залучає кошти для розробки багаторазового носія

Ймовірно, одна з головних заслуг SpaceX – це впровадження багаторазових ракет-носіїв. Ілон Маск довів, що це реально та вигідно. Тепер над розробкою аналогів працюють повсюдно.

Китайська приватна космічна компанія Galactic Energy поки не надто відома у світі. Але вона уже встигла провести два успішні запуски своєї легкої ракети Ceres-1. Паралельно у компанії працюють над носієм Pallas-1, який буде багаторазовим. Повідомляється, що у двох раундах фінансування у 2021 році Galactic Energy змогли залучити 200 мільйонів доларів для розробки.

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Візуалізація багаторазового носія Pallas-1 / Фото Space News

Galactic Energy та їхній багаторазовий носій Pallas-1

Отримані кошти у розмірі 200 мільйонів доларів компанія використає для розробки Pallas-1 та побудови інфраструктури для експлуатації багаторазової ракети-носія. Інвестували у проєкт як приватні підприємці, так й держава, що зацікавлена у розвитку напрямку багаторазових носіїв.

Pallas-1 являє собою ракету середнього класу:

Носій використовуватиме у якості окислювача рідкий кисень, а паливом буде слугувати керосин.

На низьку навколоземну орбіту ракета зможе вивести 4 – 5 тонн вантажу.

На сонячно-синхронну орбіту, висотою 700 кілометрів Pallas-1 зможе доставити 2 – 3 тонни корисного вантажу.

Загальна висота носія – 42 метри, ширина – 3,35 метра.

Стартова маса – 220 тонн.

Максимальне навантаження, що зможе витримати ракета – 7g.

Коли відбудеться перший запуск Pallas-1 – точно невідомо. Очікується, що це станеться у 2023 році. Зазначимо, що це, звісно, не єдина приватна космічна компанія Китаю. Наприклад, Landspace також розробляє багаторазову ракету-носій.