Apple, Pepsi та Xiaomi: китайці випустили смартфон, для якого накрали звідусіль потроху

Китайська компанія випустила смартфон, у якому можна побачити дизайн від Apple, назву від Pepsi, а рекламу від Xiaomi. Копіювання настільки очевидне, що відомим брендам варто було би замислитись над своїм правом власності.

Коли про цей ґаджет стало відомо вперше, він називався LeBest X14 Pro Max, друга частина найменування якого натякає на ще не анонсований iPhone 14. Тепер же його перейменували на Pepsi X14 Pro Max – очевидно, щоб підвищити впізнаваність та залучити неуважну аудиторію, яка "купиться" на схожість із брендом газованої води, а можливо й подумає, що той випустив фірмовий смартфон.

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Смартфон-плагіат

Те саме стосується й дизайну:

Тут ми бачимо впізнаваний стиль корпусу iPhone з гострими кутами та потрійну камеру, як у Pro-версій смартфонів Apple.

з гострими кутами та потрійну камеру, як у Pro-версій смартфонів Apple. Блок камер доповнює другий екран , розташований у правій частині – як у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригінальному смартфоні він дозволяє виводити різноманітні сповіщення чи використовувати дисплей під час селфі на основну камеру.

, розташований у правій частині – як у Xiaomi Mi 11 Ultra. В оригінальному смартфоні він дозволяє виводити різноманітні сповіщення чи використовувати дисплей під час селфі на основну камеру. З цим же смартфоном співпадає і розташування кнопок гучності та слота для SIM-картки.



Так виглядає задня панель смартфона зі ще старою назвою / Фото Equalleaks

Однак і це ще не все. На сторінці з інформацією про Pepsi X14 Pro Max нас зустрічають дуже знайомі постери. Ми бачили їх уже в іншого бренду. Ними Xiaomi рекламувала свої Civi 1S. Новостворена компанія просто замінила смартфон у руках моделі на свій.



Порівняння реклами Pepsi X14 Pro Max та Xiaomi Civi 1S / Колаж 24 каналу

Xiaomi – єдина компанія, яка наразі зреагувала на цю ситуацію. Після того, як шанувальники компанії звернулись до виробника за офіційним коментарем, менеджер лінійки Xiaomi Civi Сінь Сінь опублікував повідомлення у Weibo, сказавши, що він приголомшений таким поворотом подій.

Pepsi X14 Pro Max побудований на бюджетній платформі Unisoc T610, оснащений екраном IPS з діагоналлю 6,5 дюйма та роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, 8-мегапіксельною фронтальною камерою та основною на 16 мегапікселів. Він підтримує зарядку потужністю 40 ватів та оснащений бічним сканером відбитків пальців. Цікаво, що пристрій розрахований на використання Huawei Mobile Services – альтернативи сервісам Google. Товщина смартфона – 9 міліметрів, а ціна – 150 доларів.