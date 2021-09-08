Китайська компанія випустила робота у вигляді коня

Компанію Xpeng Motors називають "китайською Tesla" – вона також випускає електромобілі. Проте цього разу її новим продуктом став робокінь.

Опубліковані компанією зображення показують пристрій, призначений для дітей. На такій незвичній іграшці навіть можна їздити.

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Що відомо про робота

Як повідомляє Xpeng, цей "інтелектуальний робот спроєктований на основі архітектури чотириногого робота — з багатовимірним сприйняттям навколишнього середовища, плавними рухами і можливостями інтелектуальної емоційної взаємодії". Він призначений скоріше для ігор, ніж для перевезення якихось вантажів. Хоча у ньому є невелика ємність, у яку можна скласти речі. Вона встановлюється на спину робота.



Робокінь від компанії Xpeng Motors / Фото Xpeng Motors

При створенні такого незвичного продукту дизайнери надихалися образом єдинорога. Адже саме цих казкових тварин так люблять діти. У конструкції передбачена розумна система управління з камерами і лідарами, схожа на ті, що використовується в автомобілях. Інтелектуальна система забезпечує самостійну зарядку. При зниженні рівня заряду до мінімального пристрій самостійно відправиться на зарядну станцію.



Робокінь від компанії Xpeng Motors / Фото Xpeng Motors

Скільки грошей попросять за таку іграшку невідомо. Також не сказали, коли вона надійде у продаж. Компанія продовжує допрацьовувати конструкцію.

Раніше ми повідомляли, що машини почали частіше замінювати людей на виробництвах. Видання Daily Mail пише про зростання кількості компаній, які відчувають нестачу фінансування і не можуть задовольнити підвищені вимоги до заробітної плати. Вони звертаються по допомогу до фірм, які пропонують роботів в оренду. Ті обходяться компаніям значно дешевше, ніж найм живого працівника.