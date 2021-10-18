Китайська компанія показала технологію 11K 3D – хвилина відео "важить" 10 гігабайтів

Сьогодні не так багато контенту для роздільної здатності в 4К, не кажучи вже про 8К. Однак китайські компанії традиційно грають на випередження і розробляють технології, які зможуть знайти застосування ще нескоро.

За розробку відповідальна компанія China Telecom. Для демонстрації технології 11K 3D продемонстрували відеоролик, записаний в одному з китайських сіл.

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Що відомо

Презентація відбулась у рамках Всесвітньої конференції з цифрової економіки 2021 року і 11-ї виставки "Розумне місто" і "Розумна економіка", які проходили у Нінбо з 15 по 17 жовтня.

Відвідувачі виставки могли прогулятися по віртуальному селі, розглядаючи його в усіх деталях.

Джерело пише, що роздільна здатність настільки висока, що на листках дерев видно краплі роси.

Для запису однієї хвилини 3D-відео в такій роздільній здатності потрібно 10 гігабайтів вільного простору.

Вся віртуальна подорож селом, яку демонстрували на виставці, зайняла 500 гігабайтів.

Навряд чи варто очікувати на швидку появу технології в споживчій техніці чи й узагалі її спровадження в масове виробництво. Контент для таких систем займатиме колосальну кількість місця. Фільми зазвичай мають тривалість у 90-120 хвилин. Це означає, що лише для одного потрібно від 900 гігабайтів до понад терабайта пам'яті. Враховуючи, що деякі нинішні блокбастери взяли за традицію знімати з хронометражем у три години, то для їх зберігання потрібно вельми багато місця.