XPeng провела щорічний захід "День технологій" у Китаї, презентувавши кілька своїх "розробок майбутнього". Серед них – система автономного водіння, роботи-тварини, платформи ШІ, що самонавчаються. Але головною подією стала презентація літаючого електрокара eVTOL шостого покоління.

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Що відомо

Торік XPeng завершила Tech Day оголошенням про майбутній дебют свого шостого покоління eVTOL – першого, який справді гідний терміну "літаючий автомобіль". Попередні такі варіанти не мали коліс, однак нова версія це виправляє – останній eVTOL отримав оновлений футуристичний дизайн.

Згідно з джерелом, автомобіль від XPend пересувається в повітрі не за допомогою особливих турбін або реактивних двигунів, як нам зазвичай представляють у кіно, а за принципом дрона. Він здатний злітати з місця (не розганяючись перед цим, як звичайний літак) за допомогою чотирьох вуглецевих пропелерів — вони висуваються зі спеціального відсіку на даху авто. Зверху такий електрокар дуже нагадує квадрокоптер.



Шосте покоління літаючого автомобіля eVTOL / Фото XPen



Шосте покоління літаючого автомобіля eVTOL / Фото XPen



Шосте покоління літаючого автомобіля eVTOL / Фото XPen

Як згадувалося раніше, цей eVTOL оснащений колесами та може працювати в режимі водіння на додаток до режиму польоту. XPeng AeroHT пояснив, що режим водіння можна порівняти з будь-яким звичайним автомобілем з точки зору функціональності та вимірювань.

У режимі польоту eVTOL керується за допомогою керма та важеля коробки передач, який контролює рух вперед і назад, робить повороти, піднімається, зависає та опускається.

Новий прототип уже завершив свій перший політ на додаток до кількох випробувань на відмову одного двигуна.

Відео зі справжніх випробувань поки немає, однак компанія показала відеорендер свого майбутнього продукту.

Дивіться як виглядає літаючий автомобіль від XPend: відео

Що відомо про XPeng