У Китаї знайшли скам'янілість з головою тиранозавра і тілом птаха

На північному сході Китаю виявили скам'янілість, що знаходиться на еволюційній гілці між динозаврами і птахами. Дослідження опубліковане в Nature Communications.

Розмір скам'янілості всього 2 сантиметри. Її вік оцінюють у 120 мільйонів років. Череп тварини має схожість з великими динозаврами, такими як Tyrannosaurus rex, а ось його крихке тіло більше схоже на сучасних птахів, таких як горобці або колібрі.

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Дослідження

Ретельне комп'ютерне сканування та детальна реконструкція скам'янілості дозволяють припустити, що цей химерний вид колись належав до вимерлої групи ранніх птахів, названих енантіорнітами.

Деякі інші виявлені енантіорніти розміром не більше таргана. Ці істоти були численною і різноманітною групою ранніх птахів. Хоча вони не пережили масове вимирання в мезозої, багато з їхніх рис збереглися до наших днів. Їх вважають важливим еволюційним кроком на шляху до сучасних птахів.



Цифрова реконструкція скелета / Фото Min Wang\

Голова пташки унікальна і прекрасно збереглася. На відміну від сучасних птахів, кістки цього черепа нерухомі. Точки прикріплення м'язів щелепи, характерні для цього черепа, зазвичай також зустрічаються у динозаврів, ящірок і алігаторів. Зокрема, крилоподібна кістка виглядала "точно так само як у Дромеозавра Linheraptor", розповіли дослідники.

Це говорить про те, що ранні птахи могли розвинутися від гілки динозаврів, в яку входять пернатий велоцираптор і крилатий мікрораптор.