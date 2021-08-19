У Китаї знайшли чудове місце для телескопа нового покоління

Великі наземні телескопи забезпечують наукову спільноту велетенською масою інформації. Космічні телескопи, звісно, краще, але їх ще потрібно запустити на орбіту. На Землі ж телескопи будувати поки простіше. Та для цього необхідно знайти місце, яке ідеально підійде по всім параметрам.

Здається, у Китаї змогли знайти таке місце на вершечку гори Saishiteng, висотою понад 4 кілометри. Гора розташована на стику трьох провінцій: Цінхай, Ганьсу та Сіньцзян-Уйгурського автономного районну. Китайські вчені три роки вивчали ситуацію в цьому районі та прийшли до висновку, що місце практично ідеальне для побудови обсерваторії нового покоління.

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Телескоп нового покоління побудують в Китаї: дивитись відео онлайн

Чому обрали саме це місце для побудови обсерваторії

Локація для побудови обсерваторії має відповідати певним вимогам:

Хороший огляд неба.

Гарна погода з мінімальними опадами.

Доступність.

Стабільні температурні умови.

Політична стабільність в регіоні.

Чисте повітря.

Місце, яке обрали китайські вчені, розташоване неподалік містечка Lenghu, провінція Цінхай. Вчені стверджують, що в цьому регіоні спостерігається сухий клімат. Чисте небо спостерігається протягом 70% року.

За 80 кілометрів розташований міжнародний аеропорт та залізнична станція.

В середньому на рік спостерігається 3 500 сонячних годин, що свідчить про гарні погодні умови.

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Порівняння умов з іншими великими обсерваторіями світу / Фото Nature

У спеціалістів присутня можливість обрати висоту, на якій буде побудований телескоп: від 4 200 метрів до 4 500 метрів над рівнем моря.

Також вчені наголошують на ще одній перевазі цієї локації: новий китайський телескоп "закриє" своєрідний розрив між двома великими комплексами телескопів: Міжнародною астрофізичною обсерваторією на острові Ла-Пальма, Іспанія та обсерваторії Мауна-Кеа, Гаваї.

Після побудови телескоп нової китайської обсерваторії матиме найбільше дзеркало у світі – його діаметр складе 30 метрів.