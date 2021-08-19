Здається, у Китаї змогли знайти таке місце на вершечку гори Saishiteng, висотою понад 4 кілометри. Гора розташована на стику трьох провінцій: Цінхай, Ганьсу та Сіньцзян-Уйгурського автономного районну. Китайські вчені три роки вивчали ситуацію в цьому районі та прийшли до висновку, що місце практично ідеальне для побудови обсерваторії нового покоління.
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Телескоп нового покоління побудують в Китаї: дивитись відео онлайн
Чому обрали саме це місце для побудови обсерваторії
Локація для побудови обсерваторії має відповідати певним вимогам:
- Хороший огляд неба.
- Гарна погода з мінімальними опадами.
- Доступність.
- Стабільні температурні умови.
- Політична стабільність в регіоні.
- Чисте повітря.
Місце, яке обрали китайські вчені, розташоване неподалік містечка Lenghu, провінція Цінхай. Вчені стверджують, що в цьому регіоні спостерігається сухий клімат. Чисте небо спостерігається протягом 70% року.
За 80 кілометрів розташований міжнародний аеропорт та залізнична станція.
В середньому на рік спостерігається 3 500 сонячних годин, що свідчить про гарні погодні умови.
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Порівняння умов з іншими великими обсерваторіями світу / Фото Nature
У спеціалістів присутня можливість обрати висоту, на якій буде побудований телескоп: від 4 200 метрів до 4 500 метрів над рівнем моря.
Також вчені наголошують на ще одній перевазі цієї локації: новий китайський телескоп "закриє" своєрідний розрив між двома великими комплексами телескопів: Міжнародною астрофізичною обсерваторією на острові Ла-Пальма, Іспанія та обсерваторії Мауна-Кеа, Гаваї.
Після побудови телескоп нової китайської обсерваторії матиме найбільше дзеркало у світі – його діаметр складе 30 метрів.