Що робитиме комплекс

Побудована в університеті конструкція збиратиме на своїй верхівці сонячну енергію і безпровідним шляхом (за допомогою антени) передаватиме її на землю на відстань 55 метрів.

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Випробувальний комплекс оснащений технологіями для концентрації світла та фотоелектричного перетворення, перетворення енергії в мікрохвилі, передачі в мікрохвильовому діапазоні, оптимізації сигналу, вимірювання та контролю точності мікрохвильового променя, а також прийому та детектування мікрохвиль. Вчені вивчать також питання оптимізації форми хвилі випромінювання та методи управління передачею.

Університетська група розробляє власну концепцію вироблення та передачі енергії з космосу з геостаціонарної орбіти на Землю – Orb-Shape Membrane Energy Gathering Array (SSPS OMEGA). Також у Китаї опрацьовується інша концепція сонячної електростанції – Multi-Rotary (MR SPS) або багатоповоротної станції, яка змінюватиме кут нахилу сонячних панелей для оптимального вироблення енергії.

До речі, національне космічне агентство Китаю (CNSA) веде інший проєкт із передачі енергії з орбіти на Землю, розпочати роботи з якого в космосі вони мають намір у 2028 році.

Успішне випробування технології

Варто додати, що наприкінці минулого року фахівці Дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) та військово-промислової компанії Northrop Grumman провели першу демонстрацію ключового обладнання для отримання енергії у промислових масштабах на орбіті Землі в рамках проєкту Arachne. Листкові панелі з інноваційними компонентами успішно перетворили сонячну енергію на радіочастоти і передали на приймальний пристрій, який може бути розташований у будь-якій точці Землі.

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Самі панелі складаються з фотоелементів, що поглинають сонячну енергію, радіочастотних плиток, що випромінюють пучки радіоенергії, а також електроніки для перетворення сонячної енергії на радіочастоти.

Початок робіт на орбіті за програмою Arachne заплановано на 2025 рік. Її мета – забезпечити безперебійне подання електроенергії військовим базам, розташованим у віддалених регіонах.