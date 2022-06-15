Зафіксувати дивні сигнали вдалося завдяки найбільшому радіотелескопу у світі FAST. Вчені досліджували дані отримані 500 метровою "тарілкою" у 2019 році та натрапили на сигнал, який, на їхню думку, міг бути надісланий цивілізацією з іншої планети.

Не пропустіть NASA втратило два супутники внаслідок невдалого запуску ракети Astra що сталося

Ймовірність того, що нам вдалося виявити сигнал позаземної цивілізації є дуже високою. Втім, цей сигнал також може виявитися і звичайною радіоперешкодою. Нам потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що це сигнал від інопланетян, або навпаки, виключити таку можливість,

– зазначив Чжан Тунцзе, головний науковець China ET Civilization Research Group

Трошки про телескоп FAST

FAST (Sky Eye) дуже чутливий телескоп – будь-яка побутова техніка може створити небажані перешкоди. Для космічної науки це вкрай важливий момент, адже може виявитися, що ви протягом кількох десятиліть вивчаєте "загадкові" сигнали, джерелом яких виявляється мікрохвильовка в якій ви підігріваєте сендвічі – це цілком реальна історія.

При конструюванні FAST цей момент врахували і помістили телескоп в одну із найбільш віддалених гірських ущелин в Китаї. У радіусі 10 кілометрів від телескопа діє режим радіомовчання, під забороною будівництво будь-яких інших об'єктів.

Сигнал "іншопланетної цивілізації"

20 травня 2019 року "Небесне око" зареєструвало унікальний радіосплеск. Його внесли в картотеку під шифром FRB 190520. Схожі радіосигнали можна фіксувати тисячами щодня, більшість радіосплесків трапляється один раз, з'являються нізвідки та зникають у вічності, але FRB 190520B зовсім інший – він періодично повторюється.

Цікаво! Програма з пошуку життя на інших планетах запустили в Китаї ще два роки тому. Для цього КНР навіть включилася в міжнародну програму SETI 1959 з пошуку позаземних цивілізацій і можливого вступу з ними в контакт.

Коли вчені вивчили його детальніше, то з'ясували, що сигнал надходить з околиць старої карликової галактики, розташованої на відстані майже чотирьох мільярди світлових років від Землі. Між потужними сплесками фіксується слабше радіовипромінювання. Виходячи з цього можна з упевненістю сказати, що сигнали йдуть від компактного постійного радіоджерела, природа якого поки що не відома.

Китайські вчені зробили висновок, що радіоджерело сформувалося зовсім недавно і знаходиться в дуже складному плазмовому середовищі. Згодом китайська газета Science and Technology Daily опублікувала звіт в якому мовилося про те, що можливим джерелом сигналів є іншопланетна цивілізація. Проте пізніше звіт видалили…

Незрозуміло чому звіт зник з сайту газети після того, як інформація розлетілася мережею.

Читайте на сайті У колесі марсохода Perseverance застряг чималий камінь свіжі фото з Марса

Що ж це за сигнал

Поки що вчені мають два варіанти трактування "загадкового сигналу": або десь на краю старої галактики знаходиться унікальний магнітар (нейтронна зоря з сильним магнітним полем), або інопланетний розум посилає Землі сигнали.