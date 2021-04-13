Поки Apple зволікає з анонсом AirPods 3, у Китаї навушники вже скопіювали і запустили в продаж

Компанія Apple не анонсувала нові навушники у березні, як про те говорили чутки. Однак мережею ширилося багато інформації про них, у тому числі й імовірний дизайн. Китайські виробники вирішили грати на випередження і випустили свої AirPods 3.

Березень закінчився, а AirPods 3 все ще не представлені офіційно. Однак це не завадило китайцям почати випускати дуже схожий аналог. Як завжди, вони діяли швидко і рішуче.

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Що відомо

Одному з користувачів вдалося помітити підробку, надзвичайно схожу на AirPods 3 – такі ж, як у численних витоках.

На жаль, поки незрозуміло, хто з місцевих виробників скопіював ще не випущені AirPods 3 і за якою ціною вони продаються. Але такий продукт явно буде доступнішим, ніж оригінал. Компанія, яка створила ці підробки, ймовірно, мала доступ до внутрішньої інформації, або ж просто покладалася на витоки.

Імітація AirPods не є чимось новим. Вони існують на ринку вже багато років, і ці підробки виглядають настільки добре, що покупці, які купують AirPods і AirPods Pro у неавторизованих роздрібних продавців, повинні бути дуже обережні, щоб не купити підробку замість оригіналу.

Поява підроблених AirPods 3 з Китаю не обов'язково є ознакою того, що справжній продукт скоро з'явиться.