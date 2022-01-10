У Китаї запустили найбільшу у світі сонячну ферму на воді

Компанія Huaneng Power International (HPI) завершила будівництво сонячної електростанції у провінції Шаньдун на сході країни. Сукупна потужність змонтованих на воді панелей становила 320 МВт.

Наразі це найпотужніша та найбільша у світі сонячна ферма на воді, однак такою вона залишатиметься не довго. У 2023 році в Індії буде побудовано подібну станцію потужністю 600 МВт.

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Але й це інженерне досягнення буде побите вже через рік. У 2024 році в Індонезії буде збудовано станцію потужністю 2,2 ГВт.

Що відомо про китайську плавучу платформу

Плавуча сонячна ферма Дечжоу Дінчжуан розташована у водоймі неподалік вугільної ТЕС потужністю 2,65 ГВт і з'єднана з вітропарком на 100 МВт та сховищем енергії на 8 МВт/год. Усі вони також належать компанії HPI та утворюють єдиний інтегрований проєкт сонячної та вітрової енергії із загальною інфраструктурою, що спрямовує електрику в енергомережу.

Будівництво сонячної станції проходило у два етапи – спочатку було введено в експлуатацію потужності 200 МВт, потім – 120 МВт. Перша фаза разом зі сховищем енергії була завершена у 2020 році, друга – в останньому кварталі минулого року. Передбачається, що за рік вся система генеруватиме близько 550 млн кВт/год електрики.

Зростання попиту на електроенергію в Китаї вимагає від уряду продовжувати використовувати енергію вугілля і будувати нові ТЕС. У вересні президент Сі Цзіньпін пообіцяв припинити будівництво станцій за кордоном, але скорочувати споживання вугілля до 2025 року не входить до планів країни. За період з 2021 по 2025 роки в КНР планують побудувати 150 ГВт потужностей нових станцій на викопному паливі.