Інцидент стався в районі Тяньхе, Гуанчжоу. Як розповіли свідки, пожежа була дуже інтенсивною. багато хто побачив виділення великої кількості білого диму.

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Цікаво, що саме того дня китайський виробник Xpeng випустив нову модель, яка отримала назву Xiaopeng P5.

Реакція виробника

Компанія Xpeng підтвердила факт загоряння автомобіля. Також виробник вже сформував оперативну групу для розслідування і з'ясування причини пожежі.

На щастя, ані власник транспортного засобу, ані інші люди внаслідок пожежі не постраждали.

Додамо, що це вже сьомий загоряння автомобіля компанії з 2019 року. Подробиці розслідування цих інцидентів у Xpeng поки не озвучували.