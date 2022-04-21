Мова йде про дозвіл саме на ігри, а не на трансляцію. Якщо гра розповсюджується в країні офіційно по ліцензії – її можна транслювати. Звісно ж, ліцензію на продаж отримують лише ті продукти, які задовольняють Комуністичну партію Китаю.

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Що відомо про заборону

Наразі найбільше постраждає одна з найгучніших новинок останнього часу – хіт "Elden Ring", який не можна купити на китайському ринку офіційно. У гри вже сформувалася значна аудиторія з місцевих геймерів, яка все ще утримує до проєкту значний інтерес. Тепер доступ до неї для них сильно ускладниться. Але Elden Ring буде далеко не єдиною і не останньою.

Китай і раніше застосовував відверто "драконівські" методи регулювання ігрової індустрії, тому в експертів нововведення подиву не викликало. Власне, це давно "витало в повітрі", тому що заборона на ігри без ліцензії передбачала, що влада хоче повністю заблокувати доступ до них. Трансляції ігрового процесу раніше були неофіційно винесені за рамки обмежень, але тепер і вони потрапили під ніж.

Отримати ліцензію для відеоігор у Китаї важко. У Пекіні не приховують, що готові вдаватися до обмежень, вважаючи ігри марним і навіть відверто шкідливим для молоді способом проводити час. І що менше вона буде з ними стикатися, тим краще. Щоб зрозуміти, наскільки в Китаї все погано з комп'ютерними іграми, достатньо дізнатися, що за останні 9 місяців лише одна гра отримала дозвіл на вихід у країні жорсткої цензури. Нею стала Party Star від студії XD Inc.