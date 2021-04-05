Шахраї придумали наступну схему. Починалося все з того, що на чорному ринку вони купували фотографії людей і їх персональні відомості за невеликі суми.

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Як це працювало

За допомогою нейронних мереж на основі куплених фотографій створювали діпфейки. Також додавали необхідні для ідентифікації системою рухи – кивання та повороти головою, моргання і рухи губ.

Результат виходив дуже правдоподібним, тому китайська система ідентифікації плутала синтетичних персонажів з реальними.

Після створення відео, шахраї використали спеціальний мобільний телефон, у якому була змінена програма камери. Під час процесу аутентифікації обличчя мобільна камера не запускалася, а система отримувала попередньо зроблене відео.

Таким чином шахраї створювали підроблених осіб з підробленими персональними даними, на імена яких виписувалися податкові рахунки-фактури. Гроші виводилися через підставну компанію.

На виявлення і затримання шахраїв знадобилося понад три роки. Фальшиві податкові накладні від злочинної групи оцінювались у 500 мільйонів юанів – 76,2 мільйона доларів США.