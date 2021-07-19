Компанія Mobvoi випустила диктофон AI Recorder в Китаї. Пристрій важить 20 грамів і оснащений затискачем, магнітним кріпленням і отвором для підвішування. За словами виробника, AI Recorder буде незамінним помічником для журналістів і ділових людей.

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Що може новий диктофон



AI Recorder переводить мову в текст / Фото Mobvoi

AI Recorder записує звук через два мікрофони з шумозаглушенням і зберігає його у форматі OGG або MP3 на накопичувач об'ємом 16 гігабайтів.

На нього вміщається до 500 годин мови.

Запис можна переслати на комп'ютер або смартфон через Wi-Fi і Bluetooth, або зберегти в хмарному сервісі виробника.

Особливість диктофона – можливість задіяти онлайн-сервіс транскрипції мови в текст. Сервіс застосовує нейромережі і працює з точністю до 94 відсотків. Він автоматично виділяє абзаци і ключові слова і навіть може надати скорочений варіант тексту з головними моментами.



Запис з диктофона можна передати на комп'ютер або смартфон через Wi-Fi і Bluetooth / Фото Mobvoi

Зараз пристрій підтримує тільки англійську і китайську мови, але Mobvoi обіцяє з часом додати й інші.

Виробник вважає, що AI Recorder буде корисний для студентів, журналістів, секретарів і підприємців.

Ціна

Пристрій вже продається за ціною 99,99 доларів. У цю суму входить місце в хмарному сховищі і річна підписка на сервіс транскрипції. Далі її доведеться купувати окремо за 69,99 доларів на рік.



Так виглядає AI Recorder збоку / Фото Mobvoi