Поліція Китаю вилучила велику партію повербанків. Пристрої окрім основної функції (зарядки пристроїв) могли ще й записувати розмови і відправити запис на віддалений сервер. При цьому пристрої були у вільному пристрої на території Китаю.

Усередині цих повербанків були GPS, також модуль із SIM-картою. Завдяки цьому пристрої можна використовувати для моніторингу місця розташування, повідомляє CCTV.

До теми 6 тенденцій, до яких вдаватимуться хакери у 2021 році

Також на корпусі розташовували чутливий мікрофон. В теорії на такий повербанк можна зателефонувати в будь-який момент і почути, що відбувається навколо нього.

Що ще відомо

Пристрої мають функцію автоматичного увімкнення запису розмов при шумі вище 50 дБ (це середня гучність під час розмови між людьми). Після запису пристрій автоматично відправляє дані хакерам через вбудований модем.

Поліція вилучила близько 2 тисяч таких портативних зарядних пристроїв. До цих пір невідомо, скільки таких шпигунських девайсів загалом перебувають у продажу, адже ззовні їх неможливо відрізнити від звичайних повербанків.