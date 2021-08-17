У Китаї відкрили два нових види велетенських динозаврів

Науковці зі всього світу все частіші й частіше знаходять кістки давніх правителів Землі – динозаврів. Часто знайдені кістки належать зовсім новим видам, невідомим до того. Не виключенням став й Китай, де відкрили відразу два види велетнів минулого.

Знайдені кістки належать велетням, яких відносять до групи завроподів, клада Somphospondyli. Раніше представників цієї клади у такому віковому проміжку в Китаї не виявляли. Нові види отримали назви Silutitan sinensis та Hamititan xinjiangensis. Вони жили на Землі 130 – 120 мільйонів років тому.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно



Шийні хребці Silutitan sinensis / Фото Scientific Reports

Детальніше про відкритих завроподів

Розміри динозаврів разючі:

Silutitan sinensis мав довжину близько 20 метрів.

Hamititan xinjiangensis мав довжину тіла близько 17 метрів.

Обох представників клади Somphospondyli виявили в районі Турфан-Хамі, Сіньцзян-Уйгурський автономний район, Китай.

Самі собою знахідки для пересічної людини не дуже дивовижні: від Silutitan sinensis залишилися лише кілька шийних хребців. Від Hamititan xinjiangensis залишилися кілька каудальних (близьких до хвоста) елементів. Та ці знахідки багато розповіли палеонтологам.

Читайте про динозаврів на сайті В Австралії відкрили новий вид велетенських птерозаврів

Біля кісток двох динозаврів були виявлені кістки й третього завропода, але їх класифікувати ще не вдалося. Від поки невідомого динозавра залишилося кілька хребців та фрагменти ребер.

Біля кісток Hamititan xinjiangensis був виявлений зуб хижого динозавра, який теж поки не класифікований. Вчені не готові сказати, чи хижий динозавр підряду тероподи якось пов'язаний із завроподом Hamititan xinjiangensis. Оскільки слідів від зубів на кістках травоїдного ящера не виявили, то стверджувати що хижак напав на нього не можна.