За даними Державного управління з регулювання ринку (SAMR) Китаю, програма відкликання включає 249 855 електромобілів Model 3 і Y, які були зроблені на заводі Tesla Gigafactory у Шанхаї, а також 35 655 одиниць Model 3, імпортованих на китайський ринок.

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Всі потенційно небезпечні електромобілі Tesla були випущені у період з грудня 2019 року по червень 2021 року.

Що не так з автівками, які відкликає Tesla

Згідно з наявними даними, причина відкликання електромобілів пов'язана з ймовірністю випадкового спрацьовування системи круїз-контролю. Це може стати причиною раптового збільшення швидкості руху, що несе потенційну небезпеку для водія і пасажирів авто.

Tesla вибачилася перед клієнтами за незручності, опублікувавши відповідну заяву у своєму акаунті в соціальній мережі Weibo. Офіційні представники автовиробника поки утримуються від коментарів з даного питання.