Вибухнув склад зі смартфонами Xiaomi та іншою електронікою

За повідомленнями китайських ЗМІ, у суботу, 5 червня, в компанії Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company, яка займається складською логістикою електроніки, стався вибух, що спричинив сильну пожежу. У результаті утворилася велика грибоподібна хмара, яку можна було спостерігати з відстані в кілька кілометрів.
Місцева адміністрація направила кілька пожежних машин для гасіння пожежі, що виникла внаслідок вибуху. Офіційна причина інциденту досі не повідомляється.
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Які збитки отримала Xiaomi та реакція компанії
На місцевих форумах відразу ж почали поширюватися чутки про те, що загоряння сталося на складі Xiaomi, а також що це торкнеться запасів товарів, підготовлених для розпродажу 618, який триває у Китаї.
Компанія Xiaomi зробила офіційну заяву. За словами Вана Хуа, глави відділу зі зв'язків з громадськістю Xiaomi Group, цей склад не належить Xiaomi, проте він підтвердив, що на ньому перебували товари Xiaomi, які були пошкоджені у результаті інциденту.
Зазначимо, що увесь товар, що перебував на складі застрахований.
Вибух на складі техніки у Китаї / Фото mydrivers
Варто зазначити, що у день початку розпродажу 618 компанія Xiaomi продемонструвала відмінні результати. Її смартфони Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 і Xiaomi Mi 10S стали найбільш продаваними у своїх цінових категоріях.