Місцева адміністрація направила кілька пожежних машин для гасіння пожежі, що виникла внаслідок вибуху. Офіційна причина інциденту досі не повідомляється.

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Які збитки отримала Xiaomi та реакція компанії

На місцевих форумах відразу ж почали поширюватися чутки про те, що загоряння сталося на складі Xiaomi, а також що це торкнеться запасів товарів, підготовлених для розпродажу 618, який триває у Китаї.

Компанія Xiaomi зробила офіційну заяву. За словами Вана Хуа, глави відділу зі зв'язків з громадськістю Xiaomi Group, цей склад не належить Xiaomi, проте він підтвердив, що на ньому перебували товари Xiaomi, які були пошкоджені у результаті інциденту.

Зазначимо, що увесь товар, що перебував на складі застрахований.



Вибух на складі техніки у Китаї / Фото mydrivers

Ван Хуа також підтвердив, що клієнти з Південного Китаю не відчують ніяких затримок в поставках замовлених товарів. Що стосується решти світу, то конкретної інформації поки немає.

Варто зазначити, що у день початку розпродажу 618 компанія Xiaomi продемонструвала відмінні результати. Її смартфони Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 і Xiaomi Mi 10S стали найбільш продаваними у своїх цінових категоріях.