У Китаї розробили прокурора на основі штучного інтелекту

Шанхайський народний суд у КНР заявив, що розробив прокурора на основі штучного інтелекту, який може звинуватити людину з точністю 97 відсотків на основі усного опису судової справи.

Передбачається, що "цифровий прокурор" допоможе знизити навантаження на живих прокурорів, а в деяких випадках навіть замінити обвинувачення на процесі. Насправді ж успішність використання такого ШІ та правильність його рішень поки що викликає чимало сумнівів

Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung

Серед випадків, які може розглядати "цифровий прокурор":

порушення правил дорожнього руху;

шахрайство з кредитними картками;

азартні ігри;

а також скандали та сварки.

При цьому для використання цифрового прокурора не потрібні окремі потужності, вистачить навіть звичайного настільного комп'ютера.

Критика цифрового прокурора

Скептики вважають, що штучний інтелект прокурор може бути в окремих випадках швидше шкідливий, ніж корисний, оскільки він може помилятися у складних справах. До того ж з урахуванням соціального середовища, що швидко змінюється, закладені в нього відомості, швидше за все, швидко застарівають.

Втім, прибічники цифровізації судочинства посилаються те що, що це перший досвід застосування ШІ у цій сфері. Прокуратура КНР раніше почала застосовувати ШІ для того, щоб оцінити вагомість доказів і те, наскільки підозрюваний у скоєнні злочину може бути небезпечним для суспільства.

Крім того, в Китаї з 2018 року проходять експерименти щодо використання "цифрових суддів", які також покликані знизити навантаження на людський персонал, позбавивши його швидкої зміни.