Подібно до відомих трьох законів робототехніки, сформульованих свого часу письменником Айзеком Азімовим, такі закони та принципи рано чи пізно напрошувались і щодо штучного інтелекту. Першими за це завдання взялися дослідники в Китаї.
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Етичні принципи штучного інтелекту
Документ, який опублікували в Китаї, містить шість основних принципів систем ШІ.
- Найбільше значення надали захисту прав користувачів і запобіганню ризиків, пов'язаних з впливом світових техногігантів.
- Правила спонукають розробників до забезпечення "керованості та надійності перебування ШІ під контролем".
- Головними цілями ШІ зазначаються поліпшення добробуту людей, забезпечення справедливості, захист приватного життя і безпеки, а також підвищення етичної грамотності.
- Зазначається, що людина завжди повинна зберігати повне право приймати рішення про використання послуг штучного інтелекту, право вибирати ступінь впливу на своє життя і право припинити його роботу у будь-який час.
Сьогодні, як відомо, Китай прагне стати світовим лідером у галузі ШІ. Ще у 2017 році Державна рада КНР представила план, згідно з яким країна повинна випередити США у цій сфері. І судячи з останніх тенденцій, шанси цілком реальні.