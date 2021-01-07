У Китаї під керівництвом вчених з Університету науки і технологій Китаю розгорнуто першу у світі інтегровану мережу квантового зв'язку. Загальна протяжність мережі сягає 4600 км. І це не просто оптичний кабель від точки до точки, а повністю робоча мережу з більш ніж 700 оптичних сегментів і двома станціями космічного зв'язку з передачею даних по супутникових каналах.

До інтегрованої мережі квантового зв'язку вже підключено понад 150 абонентів: банків, підприємств, державних установ та інших служб, яким потрібен надзахищений зв'язок, повідомляє SciTechDaily.

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Особливість такої мережі

Від звичайного шифрування даних квантовий зв'язок відрізняється тим, що ключі передаються за допомогою одиночних частинок, в даному випадку – за допомогою фотонів.

Перехоплення фотона неможливо зробити непомітно, тому що про компрометацію ключів (або про помилку в передачі) відразу стає відомо. Зашифровані дані по каналах квантового зв'язку передаються тільки тоді, коли квантово розподілені ключі передані без помилок і ознак перехоплення. Тому сьогодні немає можливості зламати канал квантового зв'язку.



Надзахищена мережа квантового зв'язку у Китаї

Розвиток технології

Перший успішний експеримент з передачі даних з Землі на супутник по каналу квантового зв'язку Китай здійснив у 2017 році. З того часу параметри квантової мережі були значно поліпшені. Зокрема, китайці встановили рекорд з передачі розподілених квантових ключів на відстань понад 500 км, в чому допомогла нова технологія Twin-field QKD (TF-QKD). Ймовірно, мова йде про передачу даних без використання ретрансляторів. Також прискорений процес генерації квантових ключів для передачі по супутниковим каналах зв'язку. Тепер ключі генеруються зі швидкістю 47,8 Кбіт/с, що в 40 разів вище, ніж попередня швидкість.

За словами китайських вчених, вони готові створити міждержавні та міжконтинентальні мережі квантового зв'язку, якщо фахівці інших держав проявлять до цього інтерес.