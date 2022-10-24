У Китаї та Росії побоюються системи глобального супутникового інтернету Starlink, заявляючи, що компанія Ілона Маска може використати супутники у військових цілях. Ба більше, там вважають, що SpaceX уже певною мірою це зробила, надавши доступ до технології українським військовим.

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Що відомо

Протидіяти супутниковим технологіям дуже важко. Тому вчені активно займаються пошуком нових способів боротьби, зокрема створенням протисупутникової зброї.

Згідно з новим комп’ютерним моделюванням, ядерний вибух у ближньому космосі може створити радіоактивну хмару над територією розміром зі штат Нью-Йорк, пошкодивши або знищивши супутники на навколоземній орбіті.

За даними китайських дослідників, іони, які утворюються під час вибуху, виведуть супутники з ладу або порушать зв'язок хоча б на деякий час. Якщо влаштувати підрив на висоті 80 кілометрів, ядерна хмара за кілька хвилин підніметься до 500 кілометрів — висоти, на якій знаходяться супутники — і зашкодить багатьом із них. Таким чином можна однією боєголовкою вивести з ладу сотні та тисячі супутників на заданій орбіті та практично не завдати шкоди "дружнім" апаратам.

На щастя, це поки що лише пропозиція, однак вже сама її наявність викликає занепокоєння та дає зрозуміти, що Китай не сидить, склавши руки.