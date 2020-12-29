Китайська компанія Dasung протягом кількох років продає монітори, дисплей яких виконаний на електронному папері E Ink. У наступаючому році в продаж надійде чергова модель Paperlike 253.

Новинка розміром 25,3 дюйма по діагоналі отримала високу роздільну здатність – 3200х1800 пікселів. Підтримується відтворення 16 відтінків сірого, пише видання liliputing.

Цікаво Xiaomi представила оболонку MIUI 12.5: швидшу, безпечнішу, автономнішу

Що відомо

Монітор може похвалитися мінімальними витратами енергії. Вона використовується лише в момент зміни зображення. Картинка відмінно читається при яскравому сонячному світлі.



E Ink-монітор використовує для роботи дуже мало енергії / Фото liliputing

Панель призначена для роботи насамперед з текстовими документами і програмним кодом. Повідомляється, що використовувати монітор можна в альбомній і портретній орієнтаціях.

В продаж новинка надійде в наступному році. Ціна не розкривається, але мережеві джерела кажуть, що пристрій буде дорогим. Так, наприклад, монітор Dasung з екраном E Ink розміром 13,3 дюйма по діагоналі коштує близько 1000 доларів США.