У Китаї під час світлового шоу десятки дронів раптом відключилися і полетіли на глядачів

5 жовтня 2021 , 23:02
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Джерело:

Vice

Під час вистави, яку влаштували над торговим центром міста Чженчжоу першого жовтня, рій дронів повинен був демонструвати глядачам різноманітні фігури та текст. Проте, сформувавши в повітрі назву ТЦ, десятки дронів відключилися.

Як пише джерело, за дронами спостерігало понад п'ять тисяч глядачів. На щастя, ніхто з них не постраждав.

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Що сталося з дронами 

  • Дрони падали в основному на дерева, будинки й машини.
  • Загалом у шоу взяло участь близько 200 коптерів.
  • Зі збоєм зіткнулась лише частина з них, судячи з фото та відео, які з'явились у мережі.
  • Крім того, можна побачити, що дрони не вимикалися повністю, сиплячись дощем на людей. Вони швидше плавно спускалися вниз, попередньо вимкнувши свої ліхтарики 

Частина з них відлітала кудись далеко, інші врізалися в найближчі дерева. Поступово відключалося все більше і більше дронів,
– розповів один з глядачів.

  • Це дало змогу глядачам вчасно реагувати на небезпеку, яка наближалася.
  • Організатори почали швидко забрати людей до торгового центру.
  • Безпілотники при цьому збирали в одну купу на землі. 

 Цей запис показує уже вимкнену частину дронів, як спускається вниз: відео

Точно не ясно, що стало причиною неполадок. Організатор повідомив місцевому новинному агентству, що до проблеми призвели "операційні помилки".

Момент відключення зафільмував користувач Twitter Sheel Mohnot:

 

Автор: Олександр Гайдамашко