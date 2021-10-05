У Китаї під час світлового шоу десятки дронів раптом відключилися і полетіли на глядачів

Під час вистави, яку влаштували над торговим центром міста Чженчжоу першого жовтня, рій дронів повинен був демонструвати глядачам різноманітні фігури та текст. Проте, сформувавши в повітрі назву ТЦ, десятки дронів відключилися.

Як пише джерело, за дронами спостерігало понад п'ять тисяч глядачів. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Цікаво Понад половина комп'ютерів у світі не відповідають вимогам Windows 11: дослідження

Що сталося з дронами

Дрони падали в основному на дерева, будинки й машини.

Загалом у шоу взяло участь близько 200 коптерів.

Зі збоєм зіткнулась лише частина з них, судячи з фото та відео, які з'явились у мережі.

Крім того, можна побачити, що дрони не вимикалися повністю, сиплячись дощем на людей. Вони швидше плавно спускалися вниз, попередньо вимкнувши свої ліхтарики Частина з них відлітала кудись далеко, інші врізалися в найближчі дерева. Поступово відключалося все більше і більше дронів,

– розповів один з глядачів. Це дало змогу глядачам вчасно реагувати на небезпеку, яка наближалася.

Організатори почали швидко забрати людей до торгового центру.

Безпілотники при цьому збирали в одну купу на землі. Цей запис показує уже вимкнену частину дронів, як спускається вниз: відео

Точно не ясно, що стало причиною неполадок. Організатор повідомив місцевому новинному агентству, що до проблеми призвели "операційні помилки".

Момент відключення зафільмував користувач Twitter Sheel Mohnot: